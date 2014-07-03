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"أبو جودت" يتعرّض لحادث وجروح بسبب حريق

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"أبو جودت" يتعرّض لحادث وجروح بسبب حريق "أبو جودت" يتعرّض لحادث وجروح بسبب حريق

الخميس 03-07-2014 17:27

تعرّض الفنّان السّوري زهير رمضان لحادث بسيط وجروح متوسّطة الشّدة، بعد أن حصل ماس كهربائي أدى لاشتعال حريق في قناة "سوريا دراما" الفضائية التي كان يتواجد بها.
فريق الإطفاء تأخّر في الوصول قليلاً إلى مكان الحريق وسط العاصمة السّوريّة دمشق حيث تتواجد القناة التّلفزيونيّة، مما استدعى الموجودين في الغرفة الى كسر الزّجاج الموجود فيها ليتمكّنوا من التّنفس، بعد أن كانوا على وشك الاختناق، وأدّت عملية كسر الزجاج الى إصابة الفنّان زهير رمضان بجرح متوسط في رجله، وتمكن بعد ذلك فريق الاطفاء من السّيطرة على الحريق .
وعلى الصّعيد الفنّي، يشارك رمضان بعدد من الأعمال الدراميّة للموسم الرّمضاني الحالي، ومن أبرزها مسلسل "باب الحارة" بجزئه السّادس، حيث يستمر بتجسيد شخصيّة "أبو جودت" التي جسّدها منذ الجزء الاوّل للعمل وبرعَ فيها.

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سيدتي