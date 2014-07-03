اللبنانية أمل علم الدين حامل من خطيبها جورج كلوني

رغم أنه لم يمر عام واحد على تعارف الثنائي George Clooney وأمل علم الدين، وقبل زفافهما بشهرين، فجرت مجلة "OK " مفاجأة من العيار الثقيل مفادها أن الثنائي ينتظران طفلهما الأوّل.

وقد خصصت المجلة غلافها لهذا الخبر، وذكرت أن أمل حامل في شهرها الثالث، بحسب ما أفاد مصدر من أصدقاء علم الدين، لاحظ أن بطنها ظهر بشكل بسيط أثناء اختيارها فستان الزفاف.

وأشارت المجلة أن السبب في التسرع في إتمام الزفاف هو أن علامات الحمل بدأت تظهر على المحامية، وأنهما يريدان الزواج قبل انتشار الخبر ، وخاصة في لبنان موطن أمل الأساسي، الذي مازال يعتبر مجتمعاً متديناً ومحافظاً.

وفي سياق منفصل بعد مرور أيام على دعوة Clooney حماته، بارعة، لتمضية بعض الوقت في إيطاليا، شوهدت عائلة النجم في نفس المكان معه في إيطاليا.

ورصدت عدسات الباباراتزي توجّه George إلى مطعم "La Colombera" في بحيرة كومو في إيطاليا، وبرفقته خطيبته المحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، إضافة إلى والده Nick ووالدته Nina.

وعلى ما يبدو، فإنّ الثنائي، إضافة إلى توطيد العلاقات العائلية، قد أحضرا والديهما للمساعدة في التحضير لزفافهما المتوقع في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل في إيطاليا.

يُذكر أنّ والد النجم George Clooney ووالدته سيحتفلان في شهر آب/ أغسطس المقبل بذكرى زواجهما الـ55. فهل سيكون زواج ابنهما وأمل زواجاً ناجحاً وطويل الأمد على غرار زواجهما؟!



هل تصبح أمل علم الدين السيدة الأمريكية الأولى؟