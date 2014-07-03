أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجهولون يشعلون النيران على شريط السكة الحديد بجرجا فى سوهاج‎

Google+ Print
مجهولون يشعلون النيران على شريط السكة الحديد بجرجا فى سوهاج‎ مجهولون يشعلون النيران على شريط السكة الحديد بجرجا فى سوهاج‎

قطار – أرشيفية

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من قسم شرطة جرجا بوجود حريق على شريط السكة الحديد بمدينة جرجا .

وبانتقال قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النيران فى بعض اطارات الكاوتشوك على شريط السكة الحديد بمنطقة الابعادية دائرة القسم ، ونتج عن ذلك تأخر القطار رقم 87 نوم والمتجه من أسوان/ للقاهرة ثم عادت لطبيعتها مرة اخري .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا