مجهولون يشعلون النيران على شريط السكة الحديد بجرجا فى سوهاج‎

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطاراً من قسم شرطة جرجا بوجود حريق على شريط السكة الحديد بمدينة جرجا .

وبانتقال قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النيران فى بعض اطارات الكاوتشوك على شريط السكة الحديد بمنطقة الابعادية دائرة القسم ، ونتج عن ذلك تأخر القطار رقم 87 نوم والمتجه من أسوان/ للقاهرة ثم عادت لطبيعتها مرة اخري .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .