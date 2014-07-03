شركة سعودية تطلق “ماركة” باسم النادي الأهلي وتفوز برعاية ملابس الفريق

قرر مجلس إدارة الأهلى برئاسة المهندس محمود طاهر، رسو المزايدة الخاصة بالملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم على شركة سبورتا السعودية والتى قدمت العرض الأفضل والأنسب للنادى على الصعيدين الفنى والمالى ، بل وتقوم الشركة من خلال مصانعها فى إيطاليا وتايلاند وتركيا بانتاج ملابس “ماركة ” خاصة بالنادى الأهلى “AFC” أهلى فوتبول كلوب ليكون أول نادى فى منطقة الشرق الأوسط يرتدى ماركة ملابس باسمه .

يحصل النادى الأهلى بموجب التعاقد مع شركة سبورتا السعودية على قيمة مالية فى البداية قدرها 350 الف دولار يتم دفعها عند توقيع العقد مباشرة، كما تدفع الشركة 10 % من قيمة أجمالى العقد عند التوقيع أيضاً بشيك مقبول الدفع، وتلتزم الشركة السعودية بتوفير ملابس للفريق الأول لكرة القدم بـ 550 ألف دولار سنويا وتزيد القيمة 10 % فى السنوات المتتاليه للتعاقد، كما تمنح الشركة النادى الأهلى نسبة 10 % من عائد المبيعات السنوى أو 70 ألف دولار أيهما أكثر ، ويحصل النادى على خصما قدره 35 % عند حاجته لملابس رياضيه إضافية عن القيمة المتفق عليها فى العقد، وفق لما أاد الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

و قدمت الشركة مزايا إضافية للنادى عند التعاقد جاء فى مقدمتها إفتتاح فرع لأكاديمية الأهلى لكرة القدم بالسعودية يحصل بموجبه النادى على مقابل مالى وفقاً للائحة المقررة فى هذا الشأن ، كما تقوم الشركة بإعادة تشغيل محلات الأهلى ستورز التى توقفت خلال العامين الماضيين بسبب المشاكل التعاقدية بين النادى والشركة القائمة على المحلات نظير مقابل مالى، وخصصت الشركة السعودية وفقاً لتعاقدها مع النادى الأهلى مبالغ مالية كبيرة عند فوزه بالبطولات المحلية والافريقية ، يحصل الأهلى على 120 ألف دولار عند فوزه بدورى أبطال أفريقيا و 60 ألف دولار عند حصوله على المركز الثانى و 75 ألف دولار عند حصوله على بطولة الكونفدراليه و 30 ألف دولار عند حصوله على كأس السوبر الإفريقى و 200 ألف دولار عند حصوله على بطولة كأس العالم للأندية، و 150 ألف دولار للمركز الثانى و 100 ألف دولار للمركز الثالث و 50 ألف دولار للمركز الرابع و 50 ألف دولار لبطولة الدورى العام و 30 ألف دولار لكأس مصر و 15 ألف دولار للسوبر المصرى و 40 ألف دولار للبطولة العربية و 20 ألف دولار للسوبر العربى .

هذا ويعقد النادى الأهلى مؤتمراً صحفيا خلال الأيام القليلة القادمة بحضور عبد العزيز آل نصار مدير عام الشركة وهيثم زيدان مدير المشروعات بالشركة ومحمد رمضان المدير التنفيذى للشركة فى مصر . وذلك للاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد والتأكيد على التعاون مع النادى الأهلى .