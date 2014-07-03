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إعادة تمثال “عدلى منصور” لميدان شرف بالمنوفية بعد الانتهاء من ترميمه

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إعادة تمثال “عدلى منصور” لميدان شرف بالمنوفية بعد الانتهاء من ترميمه إعادة تمثال “عدلى منصور” لميدان شرف بالمنوفية بعد الانتهاء من ترميمه

عاد تمثال المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق لميدان شرف أشهر ميادين شبين الكوم بعد إرساله لإدارة المتاحف وترميم الآثار لترميمه بعد اعتداء مجهولين على التمثال وتحطيم أجزاء منه.

وكان الدكتور أحمد فوزى محافظ المنوفية، قد أكد قيام مجموعة مخربين رجح أن يكونوا منتمين لجماعة الإخوان بتحطيم وجه التمثال، وعلى الفور أمر بنقله لإجراء عمليات الترميم الفورية عليه وإعادته لمكانه مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن تمثال عدلى منصور أقامته القوات المسلحة فى زمن قياسى تقديراً لجهود الرئيس السابق فى إدارة شئون فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها البلاد عقب الاطاحة بحكم الإخوان .

 

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