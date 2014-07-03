الصحة السعودية: إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وشفاء حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل غصابة جديدة بفيروس “كورونا” المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ، فيما شفيت حالة.

وقالت الوزارة، فى بيان لها اليوم الخميس، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” بمنطقة “وادى الدواسر” ليرتفع عدد الإصابات إلى 715 حالة إصابة ، توفى منهم 293 حالة ، وذلك منذ ظهور المرض فى المملكة العربية السعودية فى عام 2012.

وأضافت وزارة الصحة السعودية أن هناك حالة قد تماثلت للشفاء بالرياض، لترتفع عدد حالات الشفاء إلى 384 حالة ، فيما تبقت 38 حالة تحت العلاج.

أ ش أ