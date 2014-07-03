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«ابدأ بنفسك»..حملة للتوعية السياسية للشباب بالقليوبية

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«ابدأ بنفسك»..حملة للتوعية السياسية للشباب بالقليوبية «ابدأ بنفسك»..حملة للتوعية السياسية للشباب بالقليوبية

حملة «أبدأ بنفسك»

قام مجموعة من الشباب بمحافظة القليوبية بتدشين حملة للتوعية السياسية للشباب تحت عنوان «أبدأ بنفسك».

من جانبه أكد أحمد معتمد أحد مؤسسي الحملة إن فكرتها تعتمد بالأساس علي فكرة التطوع من الشباب المثقف من مختلف مراكز ومدن المحافظة القليوبية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من الحمله التوعية السياسية والإجتماعية نظراً لتفشي الجهل السائد بالمجتمع والعمل على المساهمة في التعديل السلوكي للمواطنين، والإرتقاء بالذوق العام، وبث روح التفائل والتعاون بين المواطنين من أجل غد أفضل .

وأكد علي أن فاعليات الحملة ستنطلق بداية الأسبوع المقبل،بعد الإفطار، وستتمثل في الذهاب إلي الأماكن التي يتجمع بها عدد كبير من الشباب مثل المقاهي والأندية وسيتم توزيع بوسترات علي الماره في الشوارع توضح فكرة الحملة.

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