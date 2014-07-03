“داعش” يطلق سراح السائقين الأتراك المحتجزين

أفادت تقارير إخبارية بأنه تم إطلاق سراح سائقين أتراك كانوا محتجزين في العراق منذ العاشر من يونيو المنقضى، لدى تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف اختصاراً باسم “داعش”.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية”تي آر تي” أن 32 من سائقي الشاحنات الأتراك أفرج عنهم مؤخرا، واستقبلهم مسئولون أتراك في مدينة “إربيل” شمالي العراق التي تم نقلهم إليها على متن حافلة.

وأشارت التقارير إلى أن المفرج عنهم يتمتعون بصحة جيدة إلا أنه تم سلب الشاحنات التي كانوا يقودونها وقت احتجازهم على يد مسلحي “داعش”.

أ ش أ