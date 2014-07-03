الداخلية:ضحايا الإخوان بالجيزة لقوا مصرعهم أثناء إعدادهم لعبوات متفجرة

صرح مسؤول مركز الإعلام بوزارة الداخلية، أنه بتاريخ اليوم الخميس الموافق 3 يوليو الجارى وصل بلاغ لإدارة شرطة نجدة الجيزة مفاده سماع دوى إنفجار بشقة بالعقار رقم 12 شارع عتابى بمنطقة كرداسة، و بالوصول إلي مكان البلاغ ، تبين أن الشقة تقع فى الطابق الخامس ووجود تصدعات بجدرانها وعُثر بداخلها على جثة أحد الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان مسجاه بأرضية إحدى غرف الشقة وتلاحظ إصابته ببتر بالأطراف وبجواره 26 دائرة كهربائية تستخدم فى تصنيع المواد المتفجرة .

أكد المركز الإعلامي للداخلية أنه بسؤال شقيق الضحية، بين أن المتوفى كان بصحبته ثلاثة من أصدقائه ، أحدهم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة عقب نقله إلى مستشفى الهرم والآخران لا يعلمهما ( هربا ).

وعلي الفور، تم فرض كردون أمنى بمكان الحادث، ويقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة تحسباً لوجود عبوات متفجرة ، حيث أشارت التحريات إلى أن المذكورين كانوا يقومون بتجهيز العبوات الناسفة التى إنفجرت أثناء إعدادها وأدت إلى الإصابات التى أودت بحياتهما ، وجارى إستكمال الفحص وتحديد وضبط الهاربين .