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محمد رزق: ما أضيفه للأهلي؟ مونديال الأندية

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محمد رزق: ما أضيفه للأهلي؟ مونديال الأندية محمد رزق: ما أضيفه للأهلي؟ مونديال الأندية

ما الذي سيضيفه محمد رزق للأهلي؟ سؤال وجهه FilGoal.com لصانع ألعاب المقاولون العرب المنضم حديثا للنادي الأحمر، فكانت إجابته كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي ضم رزق من المقاولون مع باسم علي ومحمد فاروق مقابل سبعة ملايين جنيه.

وقال رزق لـFilGoal.com عقب التوقيع: "الانضمام للأهلي كان حلم حياتي، فأنا من عائلة أهلاوية، وولدت أشجع الأهلي".

وتابع "لست خائفا من المنافسة مع نجوم الأهلي، فالفيصل سيكون الاجتهاد في الملعب والتدريبات".

وواصل مضيفا "الأهلي حقق كل البطولات إلا كأس العالم للأندية، فأفضل مركز حققه كان الثالث، وأنا ذاهب لأفوز به مع الأهلي".

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