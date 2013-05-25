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تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا فى الربع الأول بسبب شدة برودة الشتاء

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تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا فى الربع الأول بسبب شدة برودة الشتاء تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا فى الربع الأول بسبب شدة برودة الشتاء

قالت الألمانية إن البلاد نما بمعدل طفيف بلغ 0.1% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، بعدما أخفق تحسن الاستهلاك الخاص فى تعويض التراجع فى استثمار الشركات وقطاع التشييد على حد سواء.

وقال مكتب الإحصاء: "تباطأ الاقتصاد الألمانى فى استجماع قوته"، بما يؤكد بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول والصادرة الأسبوع الماضى.

وأضاف: "أحد أسباب معدل النمو البسيط فى بداية العام، على أية حال، هو فصل الشتاء شديد البرودة". وأدت برودة الطقس إلى تراجع نسبته 2.1% فى قطاع التشييد.

وانكمشت التجارة فى الربع الأول مع انخفاض الصادرات بنسبة 1.8% وتراجع الواردات بنسبة 2.1%.

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