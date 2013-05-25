تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا فى الربع الأول بسبب شدة برودة الشتاء

قالت الحكومة الألمانية إن اقتصاد البلاد نما بمعدل طفيف بلغ 0.1% فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، بعدما أخفق تحسن الاستهلاك الخاص فى تعويض التراجع فى استثمار الشركات وقطاع التشييد على حد سواء.

وقال مكتب الإحصاء: "تباطأ الاقتصاد الألمانى فى استجماع قوته"، بما يؤكد بيانات الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول والصادرة الأسبوع الماضى.

وأضاف: "أحد أسباب معدل النمو البسيط فى بداية العام، على أية حال، هو فصل الشتاء شديد البرودة". وأدت برودة الطقس إلى تراجع نسبته 2.1% فى قطاع التشييد.

وانكمشت التجارة فى الربع الأول مع انخفاض الصادرات بنسبة 1.8% وتراجع الواردات بنسبة 2.1%.