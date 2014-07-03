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إلغاء اجتماع مجلس “الصحفيين” لعدم اكتمال النصاب القانوني

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إلغاء اجتماع مجلس “الصحفيين” لعدم اكتمال النصاب القانوني إلغاء اجتماع مجلس “الصحفيين” لعدم اكتمال النصاب القانوني

نقابة الصحفيين

فشل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين مساء أمس الأربعاء لمناقشة أزمة التغييرات الصحفية الجديدة للصحف القومية بعد حضور 6 أعضاء فقط من المجلس، في الوقت الذي ينص فيه قانون النقابة على أن المجلس لا ينعقد إلا بحضور 7 أعضاء على الأقل.

وقال كارم محمود، سكرتير عام النقابة وأضاف كارم في تصريحات لوكالة “أونا”، أن 6 أعضاء فقط حضروا للاجتماع الذي دعا له جمال عبد الرحيم، عضو المجلس، والذي تم استبعاده من رئاسة تحرير الجمهورية، مشيرًا إلى أن محمد عبد القدوس وكيل النقابة وقّع على طلب عبد الرحيم لعقد الاجتماع، إلا أنه لم يحضر من الأساس.

وأضاف كارم: “لم أوافق منذ البداية على هذا الاجتماع لأن النقابة ليس لها يد في تلك التعيينات وكيف يمكن لها أن تكون الخصم والحكم في موقف ما؟”.

وتابع سكرتير عام النقابة: “المجلس الأعلى للصحافة هو المسؤول عن تعيين وعزل رؤساء التحرير الجدد، لكن مجلس نقابة الصحفيين ليس له أي علاقة بذلك، فالنقابة ليست خصما أو حكما”.

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أونا