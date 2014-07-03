أشهر المقشرات الطبيعيَّة التي تستعملها المرأة السعوديَّة

يعتبر تقشير البشرة من أبجديات العناية والاهتمام بجمالك ونعومة بشرتك. وكما هو معروف لدى السيدات، فإنَّ تقشير البشرة له طرق مختلفة، سواء عن طريق المكوّنات الطبيعيّة أو عن طريق المستحضرات.

والمرأة السعوديَّة عرفت بأنَّها تعمل باستمرار من أجل الحفاظ على جمالها وصحّة بشرتها ونضارتها، فهي تصنف من ضمن النساء الأكثر عشقاً وشغفاً بالنعومة والرطوبة، ما يجعلها تبحث بشكل دائم عن كلّ ما هو جديد ومفيد لصحّة بشرتها ونقائها.

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مقشّرات المرأة السعوديَّة

مقشر الملح والحامض وزيت الزيتون لبشرة صافية: يُعدّ هذا المقشر من أكثر المقشرات شهرة في صفوف السيدات السعوديات؛ والسبب في ذلك هو احتواؤه على كلّ المكونات التي تساعد في توحّد لون البشرة والترطيب واللمعان، بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على إزالة كلّ الترسّبات وبقايا الجلد الميت.

المقادير:

ـ حبة حامض واحدة.

- 3 ملاعق من الملح.

ـ ملعقتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكوّنات حتى تتجانس، ثمَّ استخدميها كمقشّر لبشرتك، مرّتين في الأسبوع.

مقشّر العسل واللبن وماء الورد: السيدة السعودية لا تستغني في حياتها اليوميَّة عن استعمال العسل للعناية اليوميَّة بجمالها، كما أنَّ اللبن يُعتبر جيداً للبشرة الدهنيَّة. لذا، بإمكانك تطبيق هذا المقشّر، إذا كنت تعانين من حبِّ الشباب.

المقادير:

ـ ملعقتان من الزبادي

ـ ملعقة من العسل

ـ ملعقتان من ماء الورد

ـ 3 ملاعق من السكّر.

طريقة التحضير:

اخلطي اللبن مع ماء الورد والعسل، حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك، أضيفي السكّر. وبإمكانك تطبيق هذا المقشّر عند تجانس جميع المقادير

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