Tuberose Angelica عطر فواح محدود الإصدار

هو عطر محدود الإصدار، يأتي في زجاجة ثمينة مستوحاة من النقوش والزخارف الدقيقة للقاطع المتحرك (البارافان).

ملكة الزهور البيضاء. مفعمة بالأحاسيس. بنكهة توابل أنجليكا الخضراء فاخرة مع دفء خشب العنبر. جذابة تأسر الألباب..

هذا ما اختارته خبيرة صناعة العطور ماري سالامان.

تركيبة العطر:

نفحات التذوق

النفحات العلوية: أنجيليكا

الجوهر: تيوبروز

القاعدة: خشب العنبر

مزيج العطر™

تيوبروز أنجيليكا مع الأجاص الإنكليزي & الفريزيا

هو مزيج زهوري ناعم مفعم بالأحاسيس، أنثوي مع باقته من الورود البيضاء.

كولونيا إنتنس توبروز أنجيليكا Tuberose Angelica Cologne Intense

زجاجة محدودة الإصدار بحجم 100 مل وسعر 800 درهم

تتوفر حصرياً من جو مالون لندن في هارودز وفي الشرق الأوسط

July 2014