3 خطوات لاختيار أفضل العطور

عندما تبحثين في عالم العطور، بالتأكيد ستستمعين مراراً وتكراراً إلى القاعدة الشهيرة التي تقول: "إن استنشاق أكثر من ثلاثة عطور داخل المتجر سيقلل من شعورك بجاذبية هذه العطور من عدمها"، ومن جانب آخر بالتأكيد لن تستطيعي الاكتفاء بتجربة عطر واحد أو عطرين داخل المتجر.

فأنت أمام خيارين، وهما

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1.تجربة العديد من العطور مع اختيار العطر الأفضل، وربما تجدينه أقل سحراً وجاذبية عندما تعودين إلى المنزل.

2. اختيار عطر واحد من بين ثلاثة عطور فقط تستنشقينها داخل المتجر.

فما الحل؟؟

إليك هذه الخطوات الثلاث لاختيار أفضل العطور وأجملها خلال عشر دقائق دون الحاجة إلى اختيار حل من هذين الحلين اللذين يحتويان على نسبة من التضحية والمجازفة:

1.قومي بتجربة العدد الذي تريدينه من العطور المفضلة لديك، مع مراعاة رش العطر على الجلد؛ لأنه قد يتفاعل على الأجسام الأخرى بطريقة مختلفة.

2.رتبي أولوياتك، ثم قومي بوضع بخة من أفضل ثلاثة عطور قامت بجذب حواسك على منديل ورقي، وليكون أمامك 3 مناديل تحتوي على 3 عطور مختلفة.

3.ابتعدي عن ركن العطور، وخذي جولة في المتجر لمدة عشر دقائق، ثم أعيدي استنشاق المناديل الثلاثة مرة أخرى لتقرري حينها أيها أفضل رائحة وأكثر ثباتاً في نفس الوقت.

نصائح:

•إذا شعرتِ بقليل من الحيرة بعد هذا الاختبار يمكنك انتظار ساعة أخرى، ثم معاودة استنشاق الثلاثة مناديل.

•إذا كنت تعانين من بشرة جافة أو حساسة يفضل أن تقومي باستبعاد العطور التي تحتوي في تركيبتها على هذه العناصر: Ethyl acetate، Benzyl alcohol، Linalool.

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