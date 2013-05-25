بايرن ميونيخ يغير خطته الفاشلة في النهائي

بايرن ميونيخ خسر نهائي الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.. لهذا هذه المرة وحين يواجه دورتموند في ويمبلي سيتفادى أخطاء الماضي ليصعد إلى منصة التتويج.

الفريق الألماني خسر أمام تشيلسي في نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

هذه المرة يلتقي مع بروسيا دورتموند ومدربه يورجن كلوب في مباراة تقام مساء يوم السبت.

ماذا تعلم يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ من الهزيمة السابقة ويسعى لتفاديه هذه المرة، المدرب الألماني المحنك يوضح.

قال هاينكس: "في الموسم الماضي كنا نلعب بخط دفاع متقدم جدا.. كان هدفنا ضغط الخصم بشكل كبير".

وتابع "في الحقيقة هناك بعض السذاجة في ذلك.. كان الدفاع المتقدم بهذا الشكل يستنزف طاقة الفريق وكذلك كان يكشف بعض الثغرات الدفاعية".

بلغ بايرن في مباراة النهائي أمام تشيلسي ركلات الترجيح، وكان الإرهاق قد ظهر على الفريق البافاري خاصة وأنه وصل أيضا لركلات الترجيح في نصف النهائي أمام ريال مدريد.

هذا الموسم فاز بايرن بكل سهولة على برشلونة في نصف النهائي بعدما اكتسحه ذهابا 4-0 وإيابا 3-0 في كامب نو.

وأضاف هاينكس "هذا الموسم تغير ذلك.. نوع ما أصبحنا أكثر خبرة على المستوى الخططي.. كما أضاف لنا وجود خابي مارتينيز الكثير".

وكان بايرن ميونيخ في الموسم الماضي يعتمد على توني كروس كارتكاز يجاور باستيان شفانشتيايجر.

كروس عاد هذا الموسم إلى مركز صانع الألعاب حتى أصيب وأصبح غيابه مؤكدا عن النهائي.

ويعتمد بايرن منذ بداية الموسم الجاري على خابي مارتينيز في وسط الملعب بجوار شفانشتايجر لتأمين دفاع الفريق البافاري.