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قرار جمهوري بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة

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قرار جمهوري بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة قرار جمهوري بقانون لتنظيم تصوير بطاقات رجال الجيش والشرطة

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، اليوم قرارا بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم، وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن القرار بقانون يستهدف مواجهة التلاعب والتحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي، وهو الأمر الذي استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم.

وأضاف أن القرار بقانون تضمن استحداث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون.

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