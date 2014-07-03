“بمب أطفال” يسبب فزع الأهالى بالقرب من قسم شرطة الزهور ببورسعيد

تسبب انفجار بمب الأطفال، فى احداث دوى صوت مرتفع، اثناء لعبهم مجموعة من الصبية في الشارع القريب من قسم شرطة الزهور .

و كان اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية قد اتصل بالعميد حسن دراكون مأمور قسم الزهور و أبلغه بعدم وجود قنبلة تم تفجيرها و ان الأمر لا يتعدي لعب اطفال تسبب البارود الذي جمعوه في أكياس فى احداث صوت قوي .

و نفي العميد حسن دراكون اي اعتداء او انفجار قنبلة داخل او خارج القسم، وقال المقدم اسلام الصياد رئيس قسم الاعلام بمديرية أمن بورسعيد أن المديرية أصدرت بيانا نفت انفجار قنبلة بالقسم و طالب من المواقع الالكترونية تحري الدقة في الاخبار حتي لا تزعج الأمن العام .