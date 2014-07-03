أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“بمب أطفال” يسبب فزع الأهالى بالقرب من قسم شرطة الزهور ببورسعيد

Google+ Print
“بمب أطفال” يسبب فزع الأهالى بالقرب من قسم شرطة الزهور ببورسعيد “بمب أطفال” يسبب فزع الأهالى بالقرب من قسم شرطة الزهور ببورسعيد

تسبب انفجار بمب الأطفال، فى احداث دوى صوت مرتفع، اثناء لعبهم مجموعة من الصبية في الشارع القريب من قسم شرطة الزهور .

و كان اللواء محمد الشرقاوي مساعد وزير الداخلية قد اتصل بالعميد حسن دراكون مأمور قسم الزهور و أبلغه بعدم وجود قنبلة تم تفجيرها و ان الأمر لا يتعدي لعب اطفال تسبب البارود الذي جمعوه في أكياس فى احداث صوت قوي .

و نفي العميد حسن دراكون اي اعتداء او انفجار قنبلة داخل او خارج القسم، وقال المقدم اسلام الصياد رئيس قسم الاعلام بمديرية أمن بورسعيد أن المديرية أصدرت بيانا نفت انفجار قنبلة بالقسم و طالب من المواقع الالكترونية تحري الدقة في الاخبار حتي لا تزعج الأمن العام .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا