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55 رحلة طيران منتظم وشارتر للغردقة تقل 9 آلاف و500 سائح من روسيا وأوربا‎

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55 رحلة طيران منتظم وشارتر للغردقة تقل 9 آلاف و500 سائح من روسيا وأوربا‎ 55 رحلة طيران منتظم وشارتر للغردقة تقل 9 آلاف و500 سائح من روسيا وأوربا‎

مطار الغردقة

استقبل مطار الغردقة، اليوم الخميس، نحو55 رحلة طيران دولية منتظمة وشارترعلى متنها نحو9 آلاف و500 سائح جنسيات مختلفة من مطارات روسيا وأوربا وذلك لقضاء أجازاتهم في الفنادق والقري السياحية بالغردقة وسفاجاومرسي علم، بالإضافة إلي 10 رحلة داخلية.

فيما تشهد الاشغالات بالفنادق والقري السياحية بالغردقة والجونه وسهل حشيش ارتفاعا في نسبة الاشغالات السياحة الأجنبية والداخلية.

وأكدت مصادر بمطار الغردقة الدولى، أن القادمين من الجنسيات الروسية والألمانية والتشيكية والأوكرانية والإنجليزية والهولندية، وتم تقديم كافة التسهيلات لانهاء اجراءات وصول السائحين.

كما أكدت المصادر أن السياح الروس في الصدارة ويمثلون نحو نصف القادمين.

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