إفطار جماعى للقوى السياسية بالمنوفية إحتفالاً بذكرى عزل مرسى

ينظم مساء اليوم ، الخميس، عدد من الأحزاب السياسية والتيارات الشعبية بمحافظة المنوفية إفطار جماعى أمام ديوان عام المحافظة بشبين الكوم إحتفالا بالذكرى الأولى لعزل مرسى وسقوط حكم الإخوان .

وأكد هيثم الشرابى، أمين حزب التجمع، أن الإفطار الجماعى فى الشارع رسالة قوية الى جماعة الاخوان أن المصريين لن يهابوا تهديدات الإخوان بتفجيرات أو غيره وأن الإحتفال بذكرى عزل مرسى ضرورة وخاصة أن المحافظة دفعت العديد من الشهداء ودماء أبنائها من رجال الشرطة والجيش من أجل الإطاحه بنظام كاد أن بيبع الوطن .

وأشار إلى أن إحتفال القوى السياسية وإن كان فى شكلة رمزياً إلا أنه يثبت للعالم كلة أن ثورة 30 يونيو هى ثورة شعبية ولم تكن إنقلابا كما يردد البعض.