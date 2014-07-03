«فتح» تتهم إدارة سجون غزة بـ«قمع» كوادرها المعتقلين

اتهمت حركة «فتح» إدارة السجون في قطاع غزة، بـ«قمع المعتقلين السياسيين من كوادرها»، عقابا لهم على إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقالت الحركة في بيان إن «مناضلي الحركة المعتقلين سياسيا في سجن حركة حماس المُسمى بالكتيبة، أعلنوا إضرابا عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم، وقامت إدارة السجن بقمعهم ومعاقبتهم».

وطالبت فتح حركة حماس بالإفراج الفوري عن كوادرها، المعتقلين منذ 5 أعوام، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.

من جانبه، نفى إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة وجود أي معتقل سياسي من حركة فتح داخل سجون قطاع غزة.

وقال إن سجون غزة خالية من أي معتقل سياسي بتأكيد المراكز الحقوقية، والفصائل الوطنية.