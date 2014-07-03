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«هولاند» و«ميركل» يحثان «بوتين» على التوسط لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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قال مكتب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، إنه والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حثا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، على تشجيع الانفصاليين في شرق البلاد على التوصل إلى اتفاق مع السلطات الاوكرانية.

وجاء في بيان لمكتب «هولاند» أن الرئيس الفرنسي و«ميركل» أكدا في محادثة مع «بوتين» على أهمية تنفيذ الاتفاق الذي أبرم في برلين، الأربعاء، بين وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف البيان «لقد حثا الرئيس الروسي على تنظيم اجتماع لمجموعة الاتصال قبل5 يوليو لتحديد شروط وقف إطلاق النار».

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