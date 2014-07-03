«أرامل الهند» يبحثن عن «العزلة»

على بعد مئات الأميال، يسافر آلاف السيدات من الهند، بعيدا عن أسرهم وأقاربهم ليبحثون عن عزلة بسيطة بعد رحيل أزواجهن.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إنه من المعروف أن الهند تتمتع بعدد كبير من الأماكن المقدسة، وخاصة في منطقة «فريندافان» التي تقع على بضع ساعات جنوب شرق «نيودلهي»، وتتمتع بقدر عال من الحل والرومانسية.

ولكن «فريندافان» لديها جانب مظلم، لا يحبه الكثيرون، وهي منطقة تسمى بـ«مدينة الأرامل»، لديها نحو 6 ألاف سيدة أرملة يقضون أوقاتهم في التجول من معبد لآخر عبر جسر مائية.. يجلسون كالقرفصاء يسردون قصصهن من وقت إلى حين.

واعتادت النساء ارتداء الثوب الأبيض البسيط، بشكل يبدو عليها أنها متسولة.. فهم سيدات امتنعوا عن إحراق أنفسهم بعد رحيل أزواجهم، ولكن الحياة لا تزال صعبة للغاية بالنسبة لهم.

وبملامح يغمرها التشاؤم، تجد الأرملة الهندية نفسها ضائعة وسط انخفاض الدخل، وفي الغالب يتوقف تماما عند رحيل الزوج، وعادة يطرد أهل الزوج أرملته بعد رحيله حتى يمنعوها من وراثة أية أموال أو ممتلكات.

ولكن لا أحد يعرب سبب جذب تلك المدينة بالتحديد للأرامل من جميع أنحاء الهند.. فهم يقبعون في وحدتهم ونادرا ما يتحدثون لأحد ويكرسون سنوات عمرهم المتبقية لخدمة الإله «رادها / كريشنا»، وكثيرين آخرين يأتون إلى هنا للهروب من منازل عائلة وحشية أو بعد تعرضهم للطرد.

وأكدت «بي.بي.سي» أن ذلك هو أحد جوانب المجتمع الهندي الذي لا ترغب الحكومة أن يراه العالم الخارجي، رغم كل الجهود الصادقة الرامية إلى حل المشكلة، وهذا ما دفع المنظمات غير الحكومية إلى توفير الغذاء والمأوى لبعض الأرامل.