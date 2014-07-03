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بالصور.. الشباب الإيراني يكسر «الخطوط الحمراء»

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قرروا التمرد على كل شيء.. تعدوا الخطوط الحمراء عندا في النظام الإيراني.. وكانت هناك عدسة المصور الإيطالي نيكولا زولين تسجل لحظات الخروج عن قواعد النظام المتشدد.

من شرب الكحول وتدخين الماريجوانا، وكلاهما غير شرعي في إيران، تكشف الصور التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، تحدي الشباب الإيراني للحكومة الإسلامية المتشددة عبر سرد لحظات من حياة 6 شباب إيرانيين مراهقين.

وأوضحت الصحيفة أن الصور تكشف كيف يعيش الشباب الإيراني متخفيا عن أعين النظام الصارم، بداية من الحفلات الليلية الصاخبة وصرف الأموال الطائلة على جراحات التجميل، وارتداء النساء لملابس قصيرة ومن دون الحجاب.

Rebellious youth: A young woman, her head covered by a scarf, smokes marijuana in a corner of a Tehran park that is safely hidden from the public«فتاة إيرانية تدخن الماريجوانا»

House party: Men and women - pictured with their heads uncovered - drink vodka shots together. Although illegal, alcohol is smuggled into the country«شباب إيراني يشرب الكحول ونساء غير محجبات»

Secret beauty: A young woman applies glossy red lipstick in a mirror while in a kitchen at a private house party in Shiraz, Iran «فتيات إيرانيات قبل الاحتفال»

Plastic makes perfect: A man arrives at his shop in Tehran after undergoing plastic surgery on his nose. Procedures cost six times more than the average monthly salary

«شاب إيراني بعد عملية تجميل في أنفه»

Watchful gaze: One young Iranian rolls a joint on a 5000 Toman banknote, featuring Ayatollah Khomeini, who in 1979 made Iran the world's first Islamic republic«ماريجوانا علي نقود إيرانية تحمل صورة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخميني، قبل لفها»

Fireside music: Youths escape to the country to get away from the oppressive government rule of the cities. One man plays a violin as another smokes a marijuana joint«شباب يهربون من العاصمة إلى مدن بعيدة لممارسة حرياتهم»

Slinky in silk: A young woman wearing a hijab stares wistfully at bejewelled satin lingerie from outside a store in Tehran«سيدة إيرانية تمارس التسوق»

Blushing bride: The plunging necklines and strapless dresses worn to this wedding on the outskirts of Bushehr are far removed from what is legally expected«نساء يرتدين ما يحلو لهم في حفلات الزفاف»

Daring relaxation: Men and women hold take part in a yoga class on the beach. Mixed-sex yoga classes are banned by the government«فصول مختلطة بين الرجال والنساء لممارسة اليوجا، رغم منع الإيرانية»

Morning after: Male and female campers doze next to a burnt-out fire on Hormuz Island, Iran. Officially men are only allowed to accompany their female relatives«رجال ونساء يبيتون في مخيمات معا رغم منع الحكومة الإيرانية رسميا»

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