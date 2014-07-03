بالصور.. الشباب الإيراني يكسر «الخطوط الحمراء»

قرروا التمرد على كل شيء.. تعدوا الخطوط الحمراء عندا في النظام الإيراني.. وكانت هناك عدسة المصور الإيطالي نيكولا زولين تسجل لحظات الخروج عن قواعد النظام المتشدد.

من شرب الكحول وتدخين الماريجوانا، وكلاهما غير شرعي في إيران، تكشف الصور التي نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الخميس، تحدي الشباب الإيراني للحكومة الإسلامية المتشددة عبر سرد لحظات من حياة 6 شباب إيرانيين مراهقين.

وأوضحت الصحيفة أن الصور تكشف كيف يعيش الشباب الإيراني متخفيا عن أعين النظام الصارم، بداية من الحفلات الليلية الصاخبة وصرف الأموال الطائلة على جراحات التجميل، وارتداء النساء لملابس قصيرة ومن دون الحجاب.

«فتاة إيرانية تدخن الماريجوانا»

«شباب إيراني يشرب الكحول ونساء غير محجبات»

«فتيات إيرانيات قبل الاحتفال»

«شاب إيراني بعد عملية تجميل في أنفه»

«ماريجوانا علي نقود إيرانية تحمل صورة قائد الثورة الإسلامية آية الله الخميني، قبل لفها»

«شباب يهربون من العاصمة إلى مدن بعيدة لممارسة حرياتهم»

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«نساء يرتدين ما يحلو لهم في حفلات الزفاف»

«فصول مختلطة بين الرجال والنساء لممارسة اليوجا، رغم منع الحكومة الإيرانية»

«رجال ونساء يبيتون في مخيمات معا رغم منع الحكومة الإيرانية رسميا»