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تقارير: رونالدو يفكر في افتتاح سلسلة فنادق خاصة به

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تقارير: رونالدو يفكر في افتتاح سلسلة فنادق خاصة به تقارير: رونالدو يفكر في افتتاح سلسلة فنادق خاصة به

إفي - ذكرت تقارير إخبارية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، يفكر في افتتاح سلسلة فنادق خاصة به.

وأشارت صحيفة (إي بي سي) الإسبانية إلى أن كريستيانو يدرس إمكانية إقامة فندق في مسقط رأسه منطقة ماديرا البرتغالية، وفي عاصمة بلاده لشبونة، بالإضافة إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وتقول الصحيفة إن فكرة اقتحام كريستيانو لقطاع الفنادق ربما يكون ورائها ديونيسيو بيستانا، أحد أكبر المتخصصين في مجال الفنادق بالبرتغال.

وأضافت أن بيستانا قد يساهم في سلسلة الفنادق الجديدة بخبرته بينما سيساهم كريستيانو باسمه، ولكن لم يتم تأكيد هذا الأمر الذي لايزال حتى الآن مجرد تكهنات في وسائل الإعلام البرتغالية.

وإذا صدقت هذه التكهنات فستساهم الفنادق في زيادة المشروعات التجارية التي يشارك فيها كريستيانو، الذي يملك خط أزياء للملابس الداخلية، كما قرر مؤخرا الاستثمار في إصدار تطبيق خاص به.

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