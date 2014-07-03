فينجر: فرنسا ستسبب المتاعب لألمانيا

أ ش أ - صرح المدير الفني الفرنسي لآرسنال الإنجليزي آرسين فينجر بأن حظوظ منتخبي ألمانيا وفرنسا في المباراة التي ستجمعمها السبت في دور الـ8 من كأس العالم متساوية ولا مجال لترشيح طرف على حساب آخر.

وأضاف فينجر في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أن المنتخب الفرنسي سيسبب المتاعب لنظيره الألماني، بسبب قوته البدنية وسرعته في نقل الهجمات المرتدة.

وعن معاناة فرنسا أمام نيجيريا قال فينجر: النيجيريون تميزوا بالقوة والاندفاع، إضافة للصلابة الدفاعية على عكس الألمان، كما أن المنتخب الألماني لا يستطيع الاحتفاظ بالكرة طويلا، وهو ما سيسهل مهمة المنتخب الفرنسي.

ورفض المدرب الفرنسي اعتبار بنزيما النجم الأكبر في صفوف الديوك، مشيرا إلى أن لاعبي خط الوسط المكون من كاباي، فالبوينا، بوجبا وماتويدي هم القوة الحقيقية.

وأشاد فينجر بلاعب ناديه مسعود أوزيل، مبينا أنه من طينة اللاعبين الكبار القادرين على قلب مجريات اللقاء، كما امتدح أداء ماريو جوتزه وتوماس مولر.