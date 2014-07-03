ميدو: أعود مشجعا درجة ثالثة للزمالك

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني العديد من الرسائل لجماهير الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي Twitter.

وبدأ ميدو حديثه بقول "أشكر جمهور الزمالك العظيم على مساندتهم لي منذ اليوم الأو وحتى أخر لحظة، واعتذر لكم إني لم استطع تحقيق أحلامكم."

وتابع "أخلصت في عملي منذ اليوم الأول وتفانيت فيه من أجل عودة الزمالك وتحديث كل الظروف وتركت الدنيا وما فيها من أجل محاولة إسعادكم."

واختتم ميدو حديثه بتغريدة كتب فيها "الظروف كانت أقوى مني والأن أعود مشجع درجة ثالثة، وتحت أمر نادي الزمالك خادم لترابه في أي وقت وأي منصب."

ميدو خسر بطولة الدوري مع الزمالك، عقب السقوط أمام الأهلي وسموحة على الترتيب في الدورة الرباعية.

يُذكر أن الفريق الأبيض مازال ينافس على لقبي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.