ميدو لـFilGoal.com: لم أقصد الاستقالة .. وذلك هو شرطي للاستمرار مع الزمالك

لم يكن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك يقصد بالتغريدات التي كتبها على موقع Twitter الاستقالة من منصبه، وفقا لما أكده.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "لم يكن قصدي الاستقالة، كما أنني أكن كل الحب والتقدير لمجلس الإدارة ورئيسه مرتضى منصور."

وتابع "أود توجيه الشكر لمرتضى منصور على دعمه المستمر لي، ولكنني لا أملك سوى خيارين أمامي لتحديد مصيري مع الزمالك."

وأضاف "الأول هو الرحيل لضمان الحفاظ على العلاقات الجيدة مع مسؤولي الزمالك، والثاني هو البقاء على أن لا يتم تحميلي مسؤولية عدم الفوز ببطولة هذا الموسم."

وأوضح ميدو أن سيخوض منافسات كأس مصر بقائمة من الناشئين مدعومة بعدد قليل من عناصر الخبرة.

وكان ميدو قد تقدم باستقالته من تدريب الزمالك عقب الخسارة من سموحة في الدورة الرباعية 2-1، وهى الاستقالة التي رفضها مرتضى منصور رئيس الزمالك.