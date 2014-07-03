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رسميا - الأهلي يضم ثلاثي المقاولون بـ7 ملايين جنيه

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رسميا - الأهلي يضم ثلاثي المقاولون بـ7 ملايين جنيه رسميا - الأهلي يضم ثلاثي المقاولون بـ7 ملايين جنيه

أعلن الأهلي رسميا حصوله على توقيع ثلاثي المقاولون العرب محمد فارق ومحمد رزق وباسم علي للانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل مقابل سبعة ملايين جنيه.

باسم علي ورزق وقعا لخمس سنوات، وتوقيع فاروق يمتد لأربعة مواسم.

ووقع الثلاثي على عقود انضمامه للأهلي يوم الخميس في مقر المقاولون العرب، في حضور محمود طاهر رئيس النادي الأحمر وعلاء عبد الصادق مدير الكرة.

وقال الثلاثي في مؤتمر صحفي: "نشكر شريف حبيب رئيس المقاولون على تحقيق رغبتنا بالانضمام للأهلي، ونتمنى تحقيق النجاح في النادي الأحمر".

ويحصل المقاولون العرب على 20% من قيمة بيع أي لاعب من الثلاثي من الأهلي.

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