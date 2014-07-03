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3 أسباب وراء موافقة المقاولون على بيع الثلاثي للأهلي

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3 أسباب وراء موافقة المقاولون على بيع الثلاثي للأهلي 3 أسباب وراء موافقة المقاولون على بيع الثلاثي للأهلي

كشف شريف حبيب رئيس المقاولون العرب عن ثلاثة أسباب دفعته للموافقة على بيع الثلاثي محمد فاروق ومحمد رزق وباسم علي للأهلي.

وأعلن الأهلي عن الحصول على توقيع الثلاثي يوم الخميس مقابل سبعة ملايين جنيه.

وقال حبيب للصحفيين: "وافقنا على بيع الثلاثي بسبب المقابل المادي الكبير الذي عرضه الأهلي، هذا بالإضافة إلى سبب آخر وهو رغبة اللاعبين في الانتقال للنادي الأحمر".

وتابع "السبب الثالث هو أننا خشينا أن يتأثر مستوى اللاعبين فنيا لو رفضنا عرض الأهلي، وأن يظهر ذلك على أدائهم في الملعب".

وقد الثلاثي الشكر لحبيب بسبب موافقته على الانتقال للأهلي.

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