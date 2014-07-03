محمد فاروق: أتمنى تعويض اعتزال أبو تريكة

يتمنى محمد فاروق صانع ألعاب المقاولون العرب المنضم حديثا للأهلي تعويض اعتزال محمد أبو تريكة أسطورة الفريق الأحمر.

وأعلن الأهلي ضم فاروق من المقاولون مع باسم علي ومحمد رزق مقابل سبعة ملايين جنيه.

وقال فاروق لـFilGoal.com عقب التوقيع: "وصلتني عروض احتراف في الخارج، ولكن عرض الأهلي كان الأفضل".

وتابع "لا أخشى المنافسة في الأهلي، وامتلك ما يؤهلني لها من السرعة واللياقة البدنية مع المهارات الفردية".

وعن طموحاته مع الأهلي أتم "أبو تريكة اسم كبير، والكلام عنه حتى صعب، ولكنني أحلم بتعويض اعتزال أبو تريكة".