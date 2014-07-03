ضبط 4 من قيادات الإخوان خططوا لأعمال عنف ببورسعيد فى ذكرى ثورة 30 يونيو

أحبطت مديرية أمن بورسعيد مخطط إخواني لتفيذ عمليات عدائية ببورسعيد وألقت القبض علي أربعة من كوادر الإخوان.

فقد تمكن قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع مديرية امن بورسعيد من احباط مخطط لجماعة الإخوان، حيث تم ضبط أربعة من قيادات جماعة الإخوان خططوا لتنفيذ أعمال عدائية وعنف ببورسعيد وهم

> نور الله محمد حسين – مقيم دائرة قسم العرب، أحمد محمد حسن مردان – مقيم دائرة قسم الضواحى، محمد شرين احمد درة – مقيم دائرة بورفؤاد أول، السيد احمد الرفاعى ابراهيم – مقيم دائرة بورفؤاد ثانى، (جميعهم من كوادر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأمر اللواء محمد الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بسرعة إحالتهم للنيابة العامة.