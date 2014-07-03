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«تمرد تصحيح المسار»: محمود بدر استغل علاقته بالمسئولين للمصلحة والحزب لايمثل الإ شخصه

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«تمرد تصحيح المسار»: محمود بدر استغل علاقته بالمسئولين للمصلحة والحزب لايمثل الإ شخصه «تمرد تصحيح المسار»: محمود بدر استغل علاقته بالمسئولين للمصلحة والحزب لايمثل الإ شخصه

محمود بدر

أعلنت حملة «تمرد تصحيح المسار»، نتيجة التحقيق مع أعضائها الذين أساءوا لها، وهم حسبما ذكرت: «محمود بدر، ومحمد عبدالعزيز، وحسن شاهين، ومي وهبة، ومحمد هيكل، ومحمد نبوي, ايمان المهدى»، وقالت الحركة أنها أعدت لائحة بموافقة أعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي المحافظات للتحقيق مع المخالفين وفصلهم.

وأضافت الحملة، أن محمود بدر ومحمد نبوى استغلا اسم حملة تمرد للاحتيال على البسطاء بعمل حزب “الحركة الشعبية تمرد” وهذا الحزب لا يمثل الا صفاتهم الشخصية ولا يعبر عن كل اعضاء الحملة.

وأشارت، إلى أن بعض القائمين على تأسيس الحزب استغلوا علاقتهم بالمسئولين لتحقيق أهداف خاصة من أجل مصالح انتخابية، ومنها إنشاء مصنع للتغذية المدرسية فى مسقط رأس محمود بدر، مشيرة إلى أن ”تمرد” كانت حملة جامعة لكل المصريين وهدفها إسقاط الرئيس المعزول محمد مرسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دون التربح السياسي منها ودون أن تطرح نفسها للسلطة أو تسعى لذلك من خلال إنشاء حزب سياسي كما سعى بعض أعضاء الحملة، في خروج عن مبدئها.

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