مصرع طفل رضيع وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا يفيد بوصول جثة طفل رضيع إلي مشرحة مستشفي الخارجة العام و3 آخرين مصابين في حادث تصادم بمدينة الخارجة .

وتبين اصطدام سيارة ملاكي رقم 840 ملاكي الوادي بعامود إنارة بطريق المطار قبل مدخل مدينة الخارجة.

أسفر الحادث عن مصرع محمود . أ . م طفل رضيع عمره شهران نجل قائد السيارة وإصابة كلا من احمد . م . ف 41 سنة مدرس ومقيم الخارجة وقائد السيارة و زوجته هـ . هـ . ف 40 سنة مدرسة ومقيمة الخارجة و ” ر . أ . م 6 سنوات ابنة قائد السيارة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين الي مستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج وجثة الطفل الي مشرحة المستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحرر للحادث المحضر رقم 3184 جنح قسم الخارجة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي امرت بدفن الطفل.