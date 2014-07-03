أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع طفل رضيع وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

Google+ Print
مصرع طفل رضيع وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد مصرع طفل رضيع وإصابة 3 أخرين في حادث تصادم بالوادي الجديد

أرشيفية

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا يفيد بوصول جثة طفل رضيع إلي مشرحة مستشفي الخارجة العام و3 آخرين مصابين في حادث تصادم بمدينة الخارجة .

وتبين اصطدام سيارة ملاكي رقم 840 ملاكي الوادي بعامود إنارة بطريق المطار قبل مدخل مدينة الخارجة.

أسفر الحادث  عن مصرع  محمود . أ . م  طفل رضيع عمره شهران نجل قائد السيارة وإصابة كلا من احمد . م . ف  41 سنة مدرس ومقيم الخارجة وقائد السيارة و زوجته   هـ . هـ . ف  40 سنة مدرسة ومقيمة الخارجة و ” ر . أ . م  6 سنوات ابنة قائد السيارة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين الي مستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج وجثة الطفل الي مشرحة المستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحرر للحادث المحضر رقم 3184 جنح قسم الخارجة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي امرت بدفن الطفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا