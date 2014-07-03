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الصحة: لجنة الأزمات في حالة انعقاد دائم تزامناً مع احتفالات ثورة يونيه

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الصحة: لجنة الأزمات في حالة انعقاد دائم تزامناً مع احتفالات ثورة يونيه الصحة: لجنة الأزمات في حالة انعقاد دائم تزامناً مع احتفالات ثورة يونيه

 

الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان

أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى في مديريات الشئون الصحية والمستشفيات بمناسبة تأمين اى تجمعات متوقعة ، والاحتفالات المستمرة بمناسبة إحياء ثورة 30 يونيه .

وأشار إلى الى أن لجنة الأزمات بالوزارة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة، فيما طالب رؤساء القطاعات والهيئات بالمرور المستمر على المستشفيات من خلال فرق عمل لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ و التأكيد على جاهزية المستشفيات و توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات.

ووجه وزير الصحة والسكان رؤساء الهيئات ومديري الشئون الصحية بالمحافظات الى اتخاذ اللازم نحو استعداد جميع المستشفيات وتوفير كافة الأدوية والرعاية الطبية اللازمة فى حالة وجود اى حالات طارئة أثناء الاحتفالات.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعدت خطة طوارئ لتأمين الاحتفالات المتوقع حدوثها اليوم ، وتقضى هذه الخطة بتخصيص 2500 سيارة إسعاف على مستوى الجمهورية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات.

وتضمنت “الخطة ” اعتبار جميع المستشفيات العامة والمركزية كمستشفيات إخلاء خط أول واختيار بعض المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والمؤسسة العلاجية كمستشفيات إخلاء خط ثانى أو للحالات الحرجة التي تحتاج لتخصصات طبية دقيقة.

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