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وزير الرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث تطوير التعاون الشبابي والرياضي

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وزير الرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث تطوير التعاون الشبابي والرياضي وزير الرياضة يستقبل نظيره الفلسطيني لبحث تطوير التعاون الشبابي والرياضي

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة ، اليوم الخميس، اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، والوفد المرافق له الذي يزور جمهورية العربية، لبحث الخطوط العريضة لآلية التعاون المشترك بين البلدين في المجال الشبابي والرياضى خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء  من الجانب الفلسطيني  السفير جمال الشوبكي، سفير  دولة فلسطين لدي جمهورية مصر العربية، ابراهيم الصباح، المجلس الاعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، منذر مسالمي، المجلس الاعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين، ورمزي صالح، لاعب منتخب فلسطين، ومن الجانب المصري، جهاد عامر، مدير عام العلاقات العامة والخارجية بوزارة الشباب والرياضة.

أعرب عبد العزيز عن سعادته بزيارة رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين الشقيقة والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقة والترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، وما ينتج عنهما من تفاهمات ايجابية تصب في مصلحة البلدين في المجالات الشبابية والرياضية.

قال عبد العزيز: “نرى أن الرياضة الفلسطينية تطورت بوجود الرجوب، والذي يعمل دوما على فصل السياسة عن الرياضة”.

أكد  خالد عبد العزيز على أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على تأهيل الفلسطينيين شبابياً ورياضياً، مشيراً إلى استعداد مصر لاستقبال الوفود الفلسطينية خلال فترة الصيف للمشاركة في الانشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة المصرية.

ومن جانبه، طرح الرجوب خلال اللقاء محاور شبابية ورياضية عدة تتلخص في كيفية استفادة الفلسطينيين من خبرات المصريين في العمل الشبابي والرياضي، وتدريب المصريين للفلسطينيين لخلق جيل من الكوادر الفلسطينية قادرة على النهوض بالمجال الشبابي والرياضي بدولة فلسطين، والرغبة في إقامة حدث رياضي في فلسطين يكون له مغزى ورسالة سياسية يحضره عدد من نجوم الكرة في العالم العربي، ومن خلاله يرى العالم دولة فلسطين بعيون رياضية، بالاضافة إلى تعزيز التعاون والتبادل الشبابي بين البلدين.

أوضح الرجوب أن الرياضة  في فلسطين عنصر وحدة، مؤكداً أن الفلسطينيين يعملون على إعادة صياغة الرياضة الفلسطينية على أسس وطنية.

أشار رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين إلى أن الفلسطينين لديهم دوري لكل الفئات العمرية ، وأن المجلس لديه استراتيجية لنشر الالعاب وتطويرها في أرجاء فلسطين.

كما قام الرجوب خلال اللقاء باطلاع وزير الشباب والرياضة المصري بأخر المستجدات على الساحة الرياضية الفلسطينية، وما يتعرض له الرياضيين الفلسطينين من انتهاكات وممارسات عدائية من الجانب الاسرائيلي.

وفي نهاية القاء تبادل الجانبين الدروع، تأكيداً على الصلة والعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين، في الوقت الذي وجه الرجوب الدعوة لخالد عبد العزيز لزيارة فلسطين خلال الفترة القادمة، مؤكدأ ان زيارته ستكون دعما قويا للرياضة الفلسطينية.

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