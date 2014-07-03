بالصور .. طائرات إيرانية في العراق .. والحكومة العراقية تدعى وصولها من روسيا

تظهر مشاهد نشرتها وزارة الدفاع العراقية، على الإنترنت أن طائرات إيرانية تستعمل لقتال مجاهدي الدولة الإسلامية في العراق والشام شرق البلاد.

يظهر في الفيديو، بحسب ما ذكرته فرانس برس، تظهر عدد من الطائرات الحربية قدمت على أنها ستستعمل لمحاربة الدولة الإسلامية في العراق والشام دون أي ذكر لمصدره، لكن لهذه الطائرات عددا من المواصفات المماثلة للطائرات المقاتلة من صنف سوخوي التي يمتلكها الأسطول الجوي الإيراني: نفس الألوان ونفس الرموز، ما عدا علم حرس الثورة الإسلامية الإيراني الذي يبدو وكأنه أعيد طلاؤه.

كانت وزارة الدفاع العراقية، اعلنت عن وصول خمس مقاتلات روسية من نوع «سوخوي 25»، لتعزيز القدرة القتالية للجيش العراقي ضد الجماعات «الإرهابية» في البلاد، فيما شكك العديد من الخبراء عن مصدر وصول الطائرات.