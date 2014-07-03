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تسوّقي مع "سيدتي نت" في شارع "نيو بري" بوسطن!

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تسوّقي مع "سيدتي نت" في شارع "نيو بري" بوسطن! تسوّقي مع "سيدتي نت" في شارع "نيو بري" بوسطن!

الأربعاء 02-07-2014 01:20

إن شغف "سيدتي نت" بمتابعة آخر صيحات الموضة ومواكبة العصر لا ينتهي. فمؤخراً، قام "سيدتي نت" بجولة في ولاية بوسطن الأمريكية، شملت أهم المحلات، حيث عاينت أفخم العلامات التجارية العالمية.
التقطت عدسة "سيدتي نت" أجمل صور الأزياء في منبع الموضة، في شارع "نيوبري" المعروف باحتضانه أرشيف الموضة العالمية.
واجهات المحال هناك، تسرد قصة أزياء مكتوبة بمداد من الصور الملوّنة، التي تحاكي فصل الصيف.
أكثر ما لفت نظرنا كان أزياء "ماري ميكو"، التي أهدتنا ملابس مطبّعة بالورود المختلفة، ارتحلت من طبيعتها، واستقرّت على واجهة المحل.
"ستيف مادن"، من جهته، خصص قسماً كبيراً من تشكيلته لهذا العام للألوان المنعشة واللافتة، فيما خاطبت أزياء "شانيل" الكلاسيكية المرأة الأنيقة.
ننتقل إلى "كيت سبيد"، التي استحوذت مجموعتها على اللون الزهري، فشكّلت باقة من الورود المختلفة.
ولن ننسى مجموعة "كارتيه"، "جاب"، "إتش أند أم"، "جس"، "أجان برفوكاتور"، "بربري"، "جورجيو آرماني"، "ماكس مارا" وصولاً إلى "مارك جاكوبس"، فقد قدمت مجموعاتها الجديدة لعام 2014، التي ستكتشفين خصائصها وتفاصيلها من خلال ألبوم الصور الآتي...

 

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