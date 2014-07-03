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زيني إطلالاتك بالكسرات كما فعلت نجمات السجادة الحمراء

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زيني إطلالاتك بالكسرات كما فعلت نجمات السجادة الحمراء زيني إطلالاتك بالكسرات كما فعلت نجمات السجادة الحمراء

الخميس 03-07-2014 12:40

تتكرر من فترة إلى أخرى قصة أو تصميم معين على منصات العروض العالمية، ونشاهدها بعد ذلك تزين إطلالات النجمات بحيث تضيف كل واحدة منهن لمستها الخاصة لهذا التصميم وترتديه بأسلوب أنيق ومتجدد، وفي الفترة الأخيرة شاهدنا انتشاراً كبيراً للكسرات الناعمة في إطلالات النجمات المختلفة، فكيف ارتدتها كل منهن؟ 

تظهر الكسرات بشكل ناعم وأنيق في فساتين السهرات، كما تطغى بنعومتها على الإطلالة كاملة، ويمكن للكسرات أن تغطي فستانك كاملاً كما في إطلالة كل من: ماريون كوتيار Marion Cotillard وجينيفر لورانس Jennifer Lawrence   بفساتين جميلة من "Dior"، وإطلالة الأنيقة إيما ستون Emma Stone بفستانها الأصفر الجميل من "Versace"، كذلك يمكن أن تظهر بشكل بسيط لتضفي لمسة نعومة على إطلالتك في السهرات كما في إطلالة إيما واتسون Emma Watson  بفستانها الأبيض الرائع من "Ralph Lauren".

ومن ناحية أخرى، شاهدنا الكسرات في عدد من الإطلالات اليومية بالتنانير الميدي كما في إطلالة ميا واسيكوسكا Mia Wasikowska في مهرجان "كان"، وإطلالة صولانج نولز Solange Knowles باللون الأصفر المشرق.

أدخلي الكسرات لإطلالتك في عيد الفطر المبارك كما فعلت أجمل النجمات، شاهدي الصور واستوحي طرقاً جديدة لارتدائها.

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