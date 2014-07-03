من الأخ الذي حصد لقب الأناقة في مسلسل "الأخوة"؟

منذ بداية عرض مسلسل "الأخوة"، والكثير من الناس بدأوا يتابعونه بشغف، وكلّهم شوق لمعرفة أحداثه المتشابكة، خاصّة أنّه يضمّ عدداً كبيراً من نجوم الدراما العربيّة، ومن بينهم أبطال المسلسل "الأخوة الخمسة" والذين يجسّد أدوارهم كلّ من تيم حسن، باسل خياط، قيس الشيخ نجيب، أحمد فهمي ومحمود نصر، ويظهر كلّ واحد منهم بشخصيّة مختلفة عن الآخر، وكذلك بأسلوب مختلف في الموضة أيضاً.

لكلٍّ من الأخوة الخمسة شخصيّة وطبع مختلف تماماً عن الآخر، جسّدوها في أدوارهم في المسلسل، فتيم حسن، والذي يلعب دور "نور" هو الأخ الأكبر ورئيس الشركة التي ورثوها عن أبيهم، وبالتالي فأسلوبه في الموضة أنيق وكلاسيكي، ويختار دائماً البدلات الرسميّة مع القمصان وربطات العنق من تحتها. أما باسل خياط ، والذي يلعب دور "أمير"، فشخصيّته أكثر قوّة وتسلّطاً، وينعكس ذلك على ملابسه أيضاً، حيث نراه يختار البدلات الرسميّة، لكن بقصّات أكثر عصريّة وأقلّ جديّة، وغالباً مع قمصان من دون ربطات عنق. بينما قيس الشيخ نجيب، والذي يلعب دور "فادي"، فهو متهوّر وطائش وخياراته في الأزياء تلائم شخصيّة "فادي"، الذي يهوى ركوب الدرّاجات والمغامرة، وكثيراً ما يختار الجينز مع التيشيرت القطنيّة ويتزيّن بأكسسورات جلديّة وعقود. أما أحمد فهمي، الذي يلعب دور "هاني"، فنستطيع أن نقول عن أسلوبه في الموضة إنّه أنيق ومريح، وغالباً ما يختار إطلالات بألوان هادئة وتصميمات بسيطة، لكن أنيقة مثل شخصيّته في العمل. أما الأخ الأصغر محمود نصر، والذي يجسّد شخصيّة "مجد"، فأسلوبه في الموضة معاصر وجريء، حيث لا يخشى من اختيار الألوان القويّة والقصّات العصريّة، وذلك ليتطابق مع شخصيّته الشابة والديناميكيّة في المسلسل.

لقد برهن الأخوة الخمسة عن أناقة لافتة في المسلسل، بالرغم من اختلاف أساليبهم في الموضة، لكن من برأيكِ استحق لقب "الأكثر أناقة"؟

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