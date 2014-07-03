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Salvatore Ferragamo تطلق حملتها الإعلانية الجديدة!

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Salvatore Ferragamo تطلق حملتها الإعلانية الجديدة! Salvatore Ferragamo تطلق حملتها الإعلانية الجديدة!

الخميس 03-07-2014 15:38

أطلقت دار "سلفاتوري فيراغامو" Salvatore Ferragamo الإيطالية، حملتها الإعلانية الجديدة لخريف وشتاء 2014-2015، والتي تم تصويها من قبل مصوري الموضة الأشهر Mert & Marcus، في الهواء الطلق، وبين أحضان الطبيعة الخلّابة التي اكتلت بالورود الزرقاء التي عكست لون السماء ساعة الغروب مع ضوء خفيف من أشعة الشمس الأخيرة. وارتدت عارضات الأزياء المشاركات في هذه الحملة مجموعة من ملابس واكسسوارات Ferragamo لخريف وشتاء 2014-2015 وتمثلت بالفساتين الأنيقة، المعاطف الثقيلة، والجاكيتات الجلدية، بالإضافة إلى وجود لحقيبة Fiamma لكن هذه المرة مصنوعة من جلد التمساح وجلد العجل مه إكسسوارات معدنية ذهبية.
عكست هذه الصور روح دار Salvatore Ferragamo العريقة والفاخرة، والتوازن والتناغم الرائع بين الانسان والطبيعة.

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سيدتي