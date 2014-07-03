بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الاشغالات بسوهاج‎

تنفيذا لتعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات إزالة الاشغالات والمخالفات خاصة خلال شهر رمضان الكريم بمخلتف مراكز ومدن المحافظة وتحت إشراف المهندس علاء ياسين سكرتير عام المحافظة قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج وقسم ثاني سوهاج وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبره لإزالة الاشغالات والمخالفات في نطاق دائرة الحي وكذلك تنفيذ عدد من قرارات الغلق الإداري لبعض المحلات التي تعمل بدون ترخيص.

وأكد العميد محمد الملثم رئيس حي شرق سوهاج علي تنفيذ تعليمات المحافظ بشأن تكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات خاصة مع بداية الشهر الكريم بشكل شبة يومي وفق خطة مدروسة حيث تنطلق الحملات كل يومين أو ثلاثة أيام.