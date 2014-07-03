بعد شكاوى “منوف” من ضعف قدرة محطة المياه.. محافظ الفيوم يقرر بناء بئر مجاور

اشتكى أهالى مدينة منوف مشكلة ضعف طاقة محطة مياه المدينة التى تخدم قري الباجور ومنوف مما يستلزم رفع كفائتها عن طريق تجهيز بئر مجاور للمحطه وقد وجه محافظ المنوفية فرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ورئاسة المدينة بسرعة التدخل لحل المشكلة .

جاء ذلك خلا ل اجتماع الدكتور احمد شريين فوزى محافظ المنفوية مع عدد من اهالى المدينة لبحث مشكلاتهم والتوصل لحلول ليها

> وايضا تم طرح مشكلة تنظيم سوق كمشوش ، ومشكلة تراكم القمامه على ترعة كمشوش وضم مبنى جمعية تنمية المجتمع لجمعية تحفيط القرآن والاستفادة منه .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه يتبع سياسة الباب المفتوح مشيرا الى أهمية المعارضة البناءه والتى تعد بمثابة الضوء الكاشف لأى مسئول مشددا على حرصه على المال العام وفى نهاية اللقاء أعرب المحافظ عن سعادته باللقاء مؤكداعلىعرب المحافظ امؤكدااا أن المحافظة ستشهد تنسيقا على أعلى مستوى بين الجهود الشعبية التى تهدف بإخلاص الى المشاركة البناءه وستقوم المحافظة بالقضاء على كافة المعوقات التى تعرقل هذه المشاركات وتفعيلها كما أعلن عن قيامه بجولات تفقديه لكافة المراكز والمدن خلال شهر رمضان لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر ما وصلت اليه المشروعات بحسب الخطة الزمنية المحدده لكل مشروع و أشاد بوعى المواطن المنوفي مشيرا الى ان المساهمات المقدمه لدعم مشروعات المحافظة ما هى الا وفاء لمصر وعرفانا بجميلها