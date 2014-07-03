إصابة 14 شخصًا واحتراق مخزن أخشاب في مشاجرة بالأعيرة النارية بالمنيا

أصيب 14 شخص واحترق مخزن اخشاب وسوبر ماركت فى معركة بالاعيرة النارية والملتوف بين عائلتين بالمنيا .

تلقي اللواء اسامة متولى مدير الامن اخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بحدوث مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين بقرية العباسية .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بالاعيرة النارية والملتوف بين عائلتى ” مدكور ” و ” الحمبولى ” بسبب لعب الاطفال . مما ادى الى اصابة 14 من الجانبين وحرق مخزن خشب ومحل سوبر ماركت ملك الجانبين . وان المشاجرة وقعت بين طرف اول ” عائلة مدكور ” كلا من مدكور على مدكور ” 56 سنة ” مدرب وعلى عبد التواب محمد ” 34 سنة ” عامل – مصاب وشربات امام محمود ” 42 سنة ” مصابة وطة صابر فؤاد ” 20 سنة ” مصاب و زكى على مدكور ” 29 سنة ” فلاح مصاب ورابعة محمد لطفى ” 25 سنة ” مصابة وندا محمود طوسون “” 7 سنوات ” مصابة ومحمود طوسون محمد ” 21 سنة ” دبلوم مصاب وعبد العظيم حمدى عبد العظيم ” 28 سنة ” امين شرطة واحمد محمد زكى ” 21 سنة ” مجند مصاب .

وطرف ثانى ” عائلة الحمبولى ” كلا من رامى راضى عبد العظيم ” 32 سنة ” امين شرطة مصاب واشقائة حسام الدين ” 24 سنة ” مصاب وشريف ” 25 سنة ” مصاب وماجد ” 21 سنة ” مجند مصاب وعصام معتوق نخنج ” 42 سنة ” مدرس مصاب ومحمد راضى عبد العظيم ” 30 سنة ” صاحب معرض موبليات مصاب . بسبب لعب الاطفال مما ادى الى تبادل الملتوف والخرطوش واستخدام الشوم والعصى .

واسفرت عن المعركة احتراق مخزن اخشاب ملك عائلة ” الحمبولى ” وسوبر ماركت ملك عائلة ” مدكور “