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إصابة 14 شخصًا واحتراق مخزن أخشاب في مشاجرة بالأعيرة النارية بالمنيا

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إصابة 14 شخصًا واحتراق مخزن أخشاب في مشاجرة بالأعيرة النارية بالمنيا إصابة 14 شخصًا واحتراق مخزن أخشاب في مشاجرة بالأعيرة النارية بالمنيا

أصيب 14 شخص واحترق مخزن اخشاب وسوبر ماركت فى معركة بالاعيرة النارية والملتوف بين عائلتين بالمنيا .

تلقي اللواء اسامة متولى مدير الامن اخطار من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بحدوث مشاجرة بالاسلحة النارية بين عائلتين بقرية العباسية .

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بالاعيرة النارية والملتوف بين عائلتى ” مدكور ” و ” الحمبولى ” بسبب لعب الاطفال . مما ادى الى اصابة 14 من الجانبين وحرق مخزن خشب ومحل سوبر ماركت ملك الجانبين . وان المشاجرة وقعت بين طرف اول ” عائلة مدكور ” كلا من مدكور على مدكور ” 56 سنة ” مدرب وعلى عبد التواب محمد ” 34 سنة ” عامل – مصاب وشربات امام محمود ” 42 سنة ” مصابة وطة صابر فؤاد ” 20 سنة ” مصاب و زكى على مدكور ” 29 سنة ” فلاح مصاب ورابعة محمد لطفى ” 25 سنة ” مصابة وندا محمود طوسون “” 7 سنوات ” مصابة ومحمود طوسون محمد ” 21 سنة ” دبلوم مصاب وعبد العظيم حمدى عبد العظيم ” 28 سنة ” امين شرطة واحمد محمد زكى ” 21 سنة ” مجند مصاب .

وطرف ثانى ” عائلة الحمبولى ” كلا من رامى راضى عبد العظيم ” 32 سنة ” امين شرطة مصاب واشقائة حسام الدين ” 24 سنة ” مصاب وشريف ” 25 سنة ” مصاب وماجد ” 21 سنة ” مجند مصاب وعصام معتوق نخنج ” 42 سنة ” مدرس مصاب ومحمد راضى عبد العظيم ” 30 سنة ” صاحب معرض موبليات مصاب . بسبب لعب الاطفال مما ادى الى تبادل الملتوف والخرطوش واستخدام الشوم والعصى .

واسفرت عن المعركة احتراق مخزن اخشاب ملك عائلة ” الحمبولى ” وسوبر ماركت ملك عائلة ” مدكور “

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