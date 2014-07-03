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القبض على 10 عناصر إخوانية بتهمة إثارة الشغب ببنى سويف

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القبض على 10 عناصر إخوانية بتهمة إثارة الشغب ببنى سويف القبض على 10 عناصر إخوانية بتهمة إثارة الشغب ببنى سويف

أرشيفية بتع

ألقت قوات الأمن ببنى سويف، تحت إشراف اللواء ابراهيم هديب مدير الأمن القبض على 10 من عناصر الإخوان في الذكرى الأولى لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وأكد مصدر أمنى إن قوات اﻷمن، قامت بحملة مداهمات و ألقت القبض على 9 من الواسطي وآخر من قرية الحكامنة بمركز بنى سويف وهم رمضان أحمد إمبابي “مسئول ملف الوقود والطاقة بجماعة الاخوان ببنى سويف” عبدالله عبدالعزيز حسن ,رجب صبري,سعيد حميدة سليم ,محمد عبالكريم عودة ,محمد محمود الشريف ,محمود عويس سيد ,أحمد سعيد الشريف ,عمرو عبود نجم ,إسلام محمد عبدالرازق وتنسب قوات الأمن للمقبوض عليهم تهمًا بالانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف.

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