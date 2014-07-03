أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الإخوان يحيون ذكري عزل مرسي الأولي بقطع “مصرـ أسوان ” الزراعي بالمنيا

Google+ Print
الإخوان يحيون ذكري عزل مرسي الأولي بقطع “مصرـ أسوان ” الزراعي بالمنيا الإخوان يحيون ذكري عزل مرسي الأولي بقطع “مصرـ أسوان ” الزراعي بالمنيا

صورة أرشيفية

أحيا أعضاء جماعة الإخوان بالمنيا, الذكري الأولي لعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي العياط, بقطع طريق / أسوان الزراعي, أمام قرية التوفيقية التابعه لمركز سمالوط, ما أثار حالة من الإستياء بين الأهالي وقائدي السيارات وخاصة الأجرة.

وشهدت محافظة المنيا, منذ صباح اليوم الخميس, حالة من الإستنفار الأمني والطوارئ القصوي, تحسباً لإندلاع تظاهرات إخوانية تندد بمرور عام علي إعلان الفريق عبد الفتاح وزير الدفاع إنذاك بعزل مرسي, وتعطيل العمل بالدستور, وتطالب بعودة المعزول وكذا دستور عام 2012 المسمي بدستور الإخوان.

ويحشد أنصار الإخوان لتظاهرات بأحياء جنوب مدينة المنيا ومنها كدوان وشاهين والمصاص والخشابة وطه السبع وأبوهلال وماقوسه والمنصورة, فيما يستعد أنصار المعزول للخروج بمسيرات بجميع مراكز المحافظة وخاصة قرية دلجا بمركز ديرمواس ومدن مغاغة وبني مزار ومطاي والعدوة وملوي وسمالوط وأبو قرقاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر