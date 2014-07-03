الإخوان يحيون ذكري عزل مرسي الأولي بقطع “مصرـ أسوان ” الزراعي بالمنيا

أحيا أعضاء جماعة الإخوان بالمنيا, الذكري الأولي لعزل الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي العياط, بقطع طريق مصر/ أسوان الزراعي, أمام قرية التوفيقية التابعه لمركز سمالوط, ما أثار حالة من الإستياء بين الأهالي وقائدي السيارات وخاصة الأجرة.

وشهدت محافظة المنيا, منذ صباح اليوم الخميس, حالة من الإستنفار الأمني والطوارئ القصوي, تحسباً لإندلاع تظاهرات إخوانية تندد بمرور عام علي إعلان الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع إنذاك بعزل مرسي, وتعطيل العمل بالدستور, وتطالب بعودة المعزول وكذا دستور عام 2012 المسمي بدستور الإخوان.

ويحشد أنصار الإخوان لتظاهرات بأحياء جنوب مدينة المنيا ومنها كدوان وشاهين والمصاص والخشابة وطه السبع وأبوهلال وماقوسه والمنصورة, فيما يستعد أنصار المعزول للخروج بمسيرات بجميع مراكز المحافظة وخاصة قرية دلجا بمركز ديرمواس ومدن مغاغة وبني مزار ومطاي والعدوة وملوي وسمالوط وأبو قرقاص.