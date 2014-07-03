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مريض نفسي يشرع فى قتل والده بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

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مريض نفسي يشرع فى قتل والده بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية مريض نفسي يشرع فى قتل والده بسبب خلافات على الميراث بالمنوفية

أرشيفية – طعنة

تعدى مبيض محارة يعانى من مرض نفسى على والده بالضرب وطعنه بمطواه بجرح نافذ بالصدر بسبب الخلافات على الميراث وتم نقل والده فى حالة خطرة لمستشفى أشمون ونفى عن نفسه وأكد ان والدته وشقيقته وزوجها تعدوا عليه بالضرب .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث اشمون يفيد بوصول عبد الفضيل على 60 سنة فلاح الى مستشفى اشمون العام وتم تحويلة الى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

بالانتقال وسؤال زوج نجلته وليد عبد العزيز 40 سنة حداد اتهم نجل المصاب ضاحى 30 سنة مبيض محارة بالتعدى على والده بالضرب باداة حادة مطواة واحدث اصابته واضاف انه يعانى من ” مرض نفسى ” ودخل على آثره مستشفى الامراض النفسية.

وبمواجهه المتهم انكر مانسب اليه واتهم كل من والدته وشقيقته وزوجها ونجله عمه الثالث بالتعدى عليه بالضرب واحدث اصابته ؛ واصابه والده لخلافات على الميراث وتم تحرير محضر يحمل رقم 46116 جنح مركز اشمون لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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