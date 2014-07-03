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القبض على 15 شخص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية

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القبض على 15 شخص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية القبض على 15 شخص فى فض مسيرة إخوانية بالمنوفية

أرشيفية

قامت قوات أمن المنوفية منذ قليل بفض مسيرة للعشرات من المنتمين لجماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بمدينة شبين الكوم وتم إلقاء القبض على 15 شخص من المشاركين فيها.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد ابو العزم رئيس مباحث شبين الكوم يفيد بتجمع نحو 200 من أنصار الرئيس المعزول وجماعة الإخوان أمام فندق الجامعة بالبر الشرقى لمدينة شبين الكوم مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة ورافعين شعارات رابعة العدوية .

وعلى الفور إنتلقت قوات الأن بقيادة اللواء مجدى سابق نائب مدير الأمن وتمكنت القوات من تفريق المسيرة وإلقاء القبض على 15 من المشاركين فيها أغلبهم من سكان مراكز وقرى المحافظة وليس شبين الكوم وجارى فصحهم وتحرير محضر بالواقعة تهميدا لعرضهم على النيابة العامة .

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