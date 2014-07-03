بدء التشغيل التجريبي لبوابات الجوازات الالكترونية بمبني الركاب 3 بمطار القاهرة

قام الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بجولة تفقدية لبوابات الجوازات الالكترونية بصالة السفر بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمنظومة وفقاً للجدول الزمني المحدد.وقام المهندس وليد فؤاد المدير الاقليمي لشركة مورفو العالمية بمصر، وهي الشركة الموردة للبوابات الإلكترونية الجديدة، بتقديم شرح عن منظومة بوابات الجوازات الالكترونية وقدرتها علي تسريع وتيرة انهاء اجراءات سرعة ووصول الركاب، حيث تم اجراء تجربة حية علي آلية دخول الراكب وخروجه عن طريق بوابات الجوازات بطريقة بسيطة وسهلة ولا تتجاوز بضعة ثوان ، تهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل سفر ووصول الركاب بانهاء إجراءات الجوازات من خلال استخدام بطاقة الكترونية مخصصة لهذا الغرض مما يؤدي إلى تلافي الوقوف في طوابير أمام كاونترات الجوازات لمن يرغب في استخدام الخدمة الجديدة.

صرح الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذه الخدمة الجديدة تأتي في إطار الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمسافرين عبر مطار القاهرة وبما يتناسب مع مكانة المطار بين المطارات العالمية، فضلاً عن تحول مطار القاهرة الي مطار محوري يخدم حركة السفر والسياحة بين مصر ومختلف دول العالم ، وأشار إلي أن التشغيل التجريبي يعني المزيد من الجودة وتدريب الأفراد القائمين علي المشروع لتفادي أي أخطاء اثناء التشغيل الفعلي، مشيداً بدور شركة مورفو العالمية والتنسيق الذي يتم بين مختلف الأجهزة الأمنية وإدارة الجوازات وشرطة مطار القاهرة الدولي من أجل انجاح المنظومة.

ومن جانبه صرح المهندس وليد فؤاد المدير الاقليمي لشركة مورفو العالمية انه منذ أن قامت الشركة بالتعاقد علي توريد وتركيب تلك البوابات (5 بوابات الكترونية) ونحن نعمل علي قدم وساق من أجل الالتزام بالموعد الزمني المحدد، خاصة وأن الاسراع في عملية التشغيل يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب ، أضاف فؤاد أن الشركة قامت بتركيب منظومة مماثلة في مطارات دول أوروبية وعربية مثل مطار أبو ظبي، موضحاً أن الشركة مستمرة في تقديم خدمات الدعم الفني والصيانة للمنظومة خلال فترة التعاقد .