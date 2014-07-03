الجارديان: برشلونة يعرض 87 مليون يورو لضم سواريز

إفي - كشفت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الخميس أن نادي برشلونة الإسباني أجرى مفاوضات مثمرة مع ليفربول الإنجليزي لضم مهاجمه الأوروجوائي لويس سواريز، كما عرض دفع مقابل مادي قدره 87.5 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني) للحصول على خدماته.

وأوضحت الصحيفة أن المدير التنفيذي لليفربول إيان آير، اجتمع أمس في لندن مع مدير الكرة في نادي برشلونة راؤول سانلي، لبحث صفقة انتقال سواريز إلى البرسا.

ويبدو أن العرض المبدئي الذي قدمه سانلي للحصول على خدمات اللاعب كان 87.5 مليون يورو (70 مليون جنيه إسترليني)، ولكن النادي الإنجليزي يرغب في زيادته إلى 100 مليون يورو (80 مليون جنيه إسترليني)، لذا لم يم قبول العرض.

وأضافت (الجارديان) أن الناديين على قناعة بإمكانية التوصل لاتفاق حول رحيل اللاعب الأوروجوائي إلى إسبانيا.

وزادت التكهنات حول قرب رحيل سواريز عن ليفربول بعد العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقافه تسع مباريات دولية، مع منعه من مزاولة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، وذلك بعد واقعة عضه للإيطالي جورجيو كيليني خلال لقاء جمع بين "السماوي" و"الأزوري" في مونديال البرازيل.

وتقول الصحيفة إن النادي الكتالوني على استعداد لدفع مبلغ كبير مقابل التعاقد مع سواريز، كما أن هناك إمكانية لإدراج التشيلي أليكسيس سانشيز في الصفقة مثلما طالب النادي الإنجليزي.

كما أضافت (الجارديان) أن سواريز لم يكشف حتى الآن إذا ما كان يرغب في الرحيل عن "الريدز" أم لا.